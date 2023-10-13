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Столтенберг: війна в Ізраїлі не підірве можливості НАТО допомагати Україні

П'ятниця 13 жовтня 2023 22:49
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Столтенберг: війна в Ізраїлі не підірве можливості НАТО допомагати Україні Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Північноатлантичний альянс продовжуватиме допомогу Україні, незважаючи на війну Ізраїлю з бойовиками ХАМАС.

Як повідомляє РБК-Україна, про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив в інтерв'ю DW.

Генсек нагадав, що у останній зустрічі Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") брав участь президент Володимир Зеленський.

"І країни НАТО рішуче заявили, що так, ми стурбовані і, звичайно, вражені жорстокістю терористичної атаки на Ізраїль минулими вихідними. Але це не підірве нашої здібності, нашої готовності, нашої рішучості продовжувати підтримувати Україну", - додав він.

Столтенберг зазначив, що Альянс підтверджує це не лише на словах, а й на ділі.

"Лише за останні дні союзники по НАТО зробили нові важливі заяви щодо розширення підтримки України. Німеччина заявила про постачання боєприпасів, систем ППО, до яких належать і сучасні установки Patriot. Сполучені Штати, Великобританія та багато інших", - уточнив генсек.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю, почали вбивати та викрадати мирних мешканців та військових.

У відповідь Єрусалим оголосив операцію проти терористів, у рамках якої ЦАХАЛ вже завдає ударів по місцях дислокації ХАМАС у секторі Газа.

При цьому, за даними ЗМІ, Ізраїль запросив у США авіабомби та додаткові системи протиповітряної оборони.

За інформацією західних видань, у США стурбовані тим, що країні доведеться одночасно забезпечувати снарядами Ізраїль та Україну.

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