Столтенберг: война в Израиле не подорвет способности НАТО помогать Украине

Североатлантический альянс будет продолжать помощь Украине, несмотря на войну Израиля с боевиками ХАМАС.

Как сообщает РБК-Украина , об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью DW .

Генсек напомнил, что в последней встрече Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") принимал участие президент Владимир Зеленский.

"И страны НАТО решительно заявили, что да, мы обеспокоены и, конечно, поражены жестокостью террористической атаки на Израиль в минувшие выходные. Но это не подорвет нашей способности, нашей готовности, нашей решимости продолжать поддерживать Украину", - добавил он.

Столтенберг отметил, что Альянс подтверждает это не только на словах, но и на деле.

"Только за последние дни союзники по НАТО сделали новые важные заявления по расширению поддержки Украины. Германия заявила о поставках боеприпасов, систем ПВО, к которым относятся и современные установки Patriot. Соединенные Штаты, Великобритания и многие другие", - уточнил генсек.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, начали убивать и похищать мирных жителей и военных.

В ответ Иерусалим объявил операцию против террористов, в рамках которой ЦАХАЛ уже наносит удары по местам дислокации ХАМАС в секторе Газа.

При этом, по данным СМИ, Израиль запросил у США авиабомбы и дополнительные системы противовоздушной обороны.

По информации западных изданий, в США обеспокоены тем, что стране придется одновременно обеспечивать снарядами Израиль и Украину.