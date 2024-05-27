Країни НАТО вимагають від Столтенберга деталей щодо його плану для України на 100 млрд євро, - Politico
Союзники по НАТО вимагають, щоб генсек Альянсу Єнс Столтенберг цього тижня надав більшої ясності щодо свого плану підтримки України на 100 мільярдів євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За лаштунками навіть деякі з найближчих східноєвропейських союзників України останніми тижнями стали більш стриманими щодо цього плану, цікавлячись, звідки і як буде взята така величезна сума грошей, пише видання.
У матеріалі зауважується, що до зустрічі лідерів НАТО у Вашингтоні в липні залишилися лічені тижні.
"План дещо заплутаний", — сказав східноєвропейський чиновник на умовах анонімності.
За його словами, країни очікують, що Столтенберг надасть більше ясності під час празької зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в четвер і п'ятницю.
Чи підтримують цей план Німеччина та Франція, наразі невідомо.
Інший чиновник, також із дружньої до України країни, сказав, що "не здивується", якщо цифру в 100 мільярдів євро врешті-решт буде переглянуто, але передбачив, що союзникам доведеться знайти способи продемонструвати конкретну підтримку Києву.
Двоє інших чиновників, які обізнані про дискусію, підтвердили, що переговори тривають, особливо щодо суми грошей і способів їх розподілу.
П’ятий офіційний представник попередив, що поки міністри та Столтенберг обговорюватимуть деталі на празькій зустрічі, жодних офіційних рішень прийнято не буде, враховуючи "неформальний" характер зустрічі.
Пропозиція Столтенберга
Як писав у квітні Bloomberg, Столтенберг пропонує створити фонд внесків союзників на суму 100 млрд доларів протягом п'яти років для України в рамках пакета, який мають підписати лідери країн-членів Альянсу на саміті у Вашингтоні.
Столтенберг уже обговорив створення фонду з президентом України Володимиром Зеленським.
Угорщина не братиме участі у фонді НАТО для України.
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