Країни НАТО вимагають від Столтенберга деталей щодо його плану для України на 100 млрд євро, - Politico

Союзники по НАТО вимагають, щоб генсек Альянсу Єнс Столтенберг цього тижня надав більшої ясності щодо свого плану підтримки України на 100 мільярдів євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

За лаштунками навіть деякі з найближчих східноєвропейських союзників України останніми тижнями стали більш стриманими щодо цього плану, цікавлячись, звідки і як буде взята така величезна сума грошей, пише видання.

У матеріалі зауважується, що до зустрічі лідерів НАТО у Вашингтоні в липні залишилися лічені тижні.

"План дещо заплутаний", — сказав східноєвропейський чиновник на умовах анонімності.

За його словами, країни очікують, що Столтенберг надасть більше ясності під час празької зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в четвер і п'ятницю.

Чи підтримують цей план Німеччина та Франція, наразі невідомо.

Інший чиновник, також із дружньої до України країни, сказав, що "не здивується", якщо цифру в 100 мільярдів євро врешті-решт буде переглянуто, але передбачив, що союзникам доведеться знайти способи продемонструвати конкретну підтримку Києву.

Двоє інших чиновників, які обізнані про дискусію, підтвердили, що переговори тривають, особливо щодо суми грошей і способів їх розподілу.

П’ятий офіційний представник попередив, що поки міністри та Столтенберг обговорюватимуть деталі на празькій зустрічі, жодних офіційних рішень прийнято не буде, враховуючи "неформальний" характер зустрічі.

Пропозиція Столтенберга