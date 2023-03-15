Столтенберг: Україна має скоро отримати велику кількість систем ППО та боєприпасів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Він наголосив, що поточна робота з нарощування військово-промислової бази НАТО має вирішальне значення для забезпечення власного стримування та оборони, а також для надання підтримки Україні доти, доки це необхідно.

"НАТО та союзники якнайшвидше надати Україні більшої кількості систем ППО, більшої кількості бронетехніки та більшої кількості боєприпасів", - заявив Столтенберг.

Про це генсек повідомив під час зустрічі у форматі "Рамштайн". Обговорення було зосереджено на важливості збереження та збільшення підтримки України, оскільки країна продовжує чинити опір жорстокій агресивній війні Росії.