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Столтенберг: Україна має скоро отримати велику кількість систем ППО та боєприпасів

Фото: Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

НАТО та союзники пришвидшать передачу Україні великої кількості систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Він наголосив, що поточна робота з нарощування військово-промислової бази НАТО має вирішальне значення для забезпечення власного стримування та оборони, а також для надання підтримки Україні доти, доки це необхідно.

"НАТО та союзники якнайшвидше надати Україні більшої кількості систем ППО, більшої кількості бронетехніки та більшої кількості боєприпасів", - заявив Столтенберг.

Про це генсек повідомив під час зустрічі у форматі "Рамштайн". Обговорення було зосереджено на важливості збереження та збільшення підтримки України, оскільки країна продовжує чинити опір жорстокій агресивній війні Росії.

РБК-Україна писало про те, що контактна група з оборони України розпочала сьогодні десяту зустріч у форматі "Рамштайн". Також агентство розповідало, чого варто очікувати від сьогоднішнього засідання.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що сторони порушили питання посилення ППО та постачання боєприпасів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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НАТОЗбройні сили УкраїниЄнс СтолтенбергВійна в Україні