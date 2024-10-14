Столтенберг про удари по РФ західною зброєю: Україна має право на захист

Україна має право на захист перед російською агресією. А воно включає удари по законним цілям, розташованим на території РФ.

"Ми ведемо дебати з цього приводу між союзниками. Але ми завжди повинні усвідомлювати, що це жорстока війна, відверте порушення всіх міжнародних правил, спроба Росії встановити контроль над Україною. Україна має право на захист. Це право включає напад на законні військові цілі на території Росії", - сказав він.

За словами Столтенберга, Росії не варто обманювати західних партнерів України погрозами.

"Росія з самого початку заявляла, що постачання зброї Заходом неприйнятне. Але ми доставили зброю. Ми не можемо припинити підтримку через російські погрози", - констатував колишній генсек НАТО.