Столтенберг та Бербок закликали країни "Великої сімки" поставити Україні більше систем ППО

Заклики були адресовані США, а також Франції та Італії. Німеччина наразі готується до постачання третьої системи Patriot.

Видання зазначає, що сім найбільших західних індустріальних країн пообіцяли Києву допомогу в боротьбі з російськими повітряними атаками.

"Ми особливо рішуче налаштовані на зміцнення можливостей протиповітряної оборони України, щоб врятувати життя людей і захистити критично важливу інфраструктуру", - ідеться в декларації, ухваленій у п'ятницю за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ G7 на Капрі.

Однак на італійському середземноморському острові поки що не було ухвалено жодних конкретних нових зобов'язань.

Водночас "Велика сімка" закликала російського диктатора Володимира Путіна негайно припинити агресивну війну проти сусідньої країни, що триває вже понад два роки.

У заяві йдеться про те, що Росія повинна вивести з України всі свої збройні сили "негайно, повністю і беззастережно".

"Росія може закінчити цю війну сьогодні", - йдеться в заяві.