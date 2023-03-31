Столтенберг спрогнозував термін вступу Швеції до НАТО

Швеція все ще може стати членом НАТО до липня 2023 року. Після заявки Фінляндії Туреччина схвалить вступ і другої скандинавської країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генсека НАТО Єнса Столтенберга виданню Politico.

"Моя мета, як і раніше, полягає в тому, щоб після виборів у Туреччині, але до саміту у Вільнюсі, ми також могли б домогтися ратифікації Швеції", - заявив Столтенберг, маючи на увазі щорічні збори альянсу 11 липня.

Однак він не сказав, чи це вимагатиме зміни уряду Туреччини. Багаторічний турецький лідер Реджеп Тайіп Ердоган, якого регулярно звинувачують у відході від демократії, вперше за багато років зіткнувся із серйозною загрозою своїй владі.

Столтенберг наголосив, що рішення зрештою залишається за Туреччиною. Угорщина також утрималася від ратифікації, але Туреччина розглядається як серйозна перешкода для Швеції.

"Ми говоримо про суверенні національні парламенти, і я, звичайно, не можу від їхнього імені давати жодних гарантій", - сказав він.

Глава НАТО стверджує, що навіть вступ Фінляндії до НАТО після кількох місяців затримок – також унаслідок заперечень Туреччини щодо аналогічних питань – показує, що військовий альянс працює в умовах війни Росії проти України.

Остаточна ратифікація Фінляндією "демонструє, що двері НАТО залишаються відчиненими", сказав він. Президент Росії Володимир Путін, додав він, отримав "протилежне до того, чого хотів - і Фінляндія зробить НАТО сильнішою".

Столтенберг зазначив, що якщо до альянсу приєднаються і Фінляндія, і Швеція, 96% населення Євросоюзу невдовзі житиме в країні НАТО.

"Сьогодні історичний день, – заявив він.

Генеральний секретар висловив сподівання, що Туреччина зможе схвалити членство Швеції у період між виборами 14 травня та липневим самітом.

Столтенберг підкреслив, що, на його думку, Стокгольм зробив свій внесок у вирішення проблем Анкари.

"Швеція виконала свої зобов'язання щодо узгодженого тристороннього меморандуму", - сказав він, маючи на увазі угоду, укладену Анкарою як з Гельсінкі, так і зі Стокгольмом, яка стимулювала політичні зміни в обох країнах.

"Були тяжкі переговори, але Швеція довела, що вони активізують свою співпрацю з Туреччиною, борються з тероризмом, обмінюються розвідувальними даними, інформацією – і немає жодних обмежень на експорт зброї зі Швеції до Туреччини", – додав він.

Генеральний секретар також підтвердив, що хоча Швеція ще не є членом альянсу, вона не є самотньою.

"Швеція знаходиться в зовсім іншій ситуації, і зараз вона набагато безпечніша, ніж до подання заявки", - сказав він.

Столтенберг зазначив, що альянс посилив свою присутність у регіоні, а деякі союзники дали Швеції гарантії безпеки. "Зараз вони сидять за столом НАТО", - додав він.

"Я старанно працюватиму, щоб домогтися ратифікації Швеції якнайшвидше, - сказав Столтенберг. Але ні, це не так, якби в цей час Швеція була одна, без друзів, без будь-якої безпеки. Немислимо, що ми не відреагуємо, якщо виникне якась військова загроза".