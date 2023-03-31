Столтенберг спрогнозировал сроки вступления Швеции в НАТО

Швеция все еще может стать членом НАТО к июлю 2023 года. Вслед за заявкой Финляндии Турция одобрит вступление и второй скандинавской страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генсека НАТО Йенса Столтенберга изданию Politico.

"Моя цель по-прежнему заключается в том, чтобы после выборов в Турции, но до саммита в Вильнюсе, мы также могли бы добиться ратификации Швеции", - заявил Столтенберг, имея в виду ежегодное собрание альянса 11 июля.

Однако он не сказал, потребует ли это смены правительства Турции. Многолетний турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, которого регулярно обвиняют в отходе от демократии, впервые за многие годы столкнулся с серьезной угрозой своей власти.

Столтенберг подчеркнул, что решение в конечном итоге остается за Турцией. Венгрия также воздержалась от ратификации, но Турция рассматривается в качестве серьезного препятствия для Швеции.

"Мы говорим о суверенных национальных парламентах, и я, конечно, не могу от их имени давать никаких гарантий", - сказал он.

Глава НАТО утверждает, что даже вступление Финляндии в НАТО после нескольких месяцев задержек - также в результате возражений Турции по аналогичным вопросам - показывает, что военный альянс работает в условиях войны России против Украины.

Окончательная ратификация Финляндией "демонстрирует, что двери НАТО остаются открытыми", сказал он. Президент России Владимир Путин, добавил он, получил "противоположное тому, чего хотел - и Финляндия сделает НАТО сильнее".

Столтенберг отметил, что если к альянсу присоединятся и Финляндия, и Швеция, 96% населения Евросоюза скоро будет жить в стране НАТО.

"Сегодня исторический день, - заявил он.

Генеральный секретарь выразил надежду, что Турция сможет одобрить членство Швеции в период между выборами 14 мая и июльским саммитом.

Столтенберг подчеркнул, что, по его мнению, Стокгольм внес свой вклад в решение проблем Анкары.

"Швеция выполнила свои обязательства по согласованному трехстороннему меморандуму", - сказал он, имея в виду сделку, заключенную Анкарой как с Хельсинки, так и со Стокгольмом, которая стимулировала политические изменения в обеих странах.

"Были тяжелые переговоры, но Швеция доказала, что они активизируют свое сотрудничество с Турцией, борются с терроризмом, обмениваются разведывательными данными, информацией - и нет никаких ограничений на экспорт оружия из Швеции в Турцию", - добавил он.

Генеральный секретарь также подтвердил, что хотя Швеция еще не является членом альянса, она не одинока.

"Швеция находится в совершенно иной ситуации, и сейчас она намного безопаснее, чем до подачи заявки", - сказал он.

Столтенберг отметив, что альянс усилил свое присутствие в регионе, а некоторые союзники дали Швеции гарантии безопасности. "Сейчас они сидят за столом НАТО", - добавил он.

"Я буду усердно работать, чтобы добиться ратификации Швеции как можно скорее, - сказал Столтенберг. Но нет, это не так, как если бы в это время Швеция была одна, без друзей, без какой-либо безопасности. Немыслимо, что мы не отреагируем, если возникнет какая-либо военная угроза".