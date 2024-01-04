Столтенберг скликає засідання Ради Україна-НАТО після атак Росії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає засідання Ради України-НАТО. Воно відбудеться за тиждень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника НАТО Ділана Вайта у Twitter.
За його словами, засідання Ради України-НАТО відбудеться у середу, 10 січня, на рівні послів країн Альянсу.
Засідання збирають на прохання України після останніх масованих обстрілів Росії.
"Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скличе засідання Ради Україна-НАТО в середу, 10 січня, на рівні послів на прохання України після нещодавніх російських ракетних і безпілотних атак", - зазначив речник.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вчора повідомив, що Україна ініціює засідання Ради Україна-НАТО у відповідь на масовані атаки РФ.
Росіяни 29 грудня випустили 158 ракет різних типів та ударних дронів по Україні. Сили ППО збили 27 "шахедів" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. "Прильоти" зафіксовані у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Запорізькій, Сумській, Львівській, Дніпропетровській областях.
2 січня окупанти повторили масштабний обстріл. Спочатку росіяни випустили 35 дронів-камікадзе, які були всі збиті. Після цього по Україні випустили 99 ракет різних типів, зокрема аеробалістичні "Кинджали".
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що сили ППО збили 72 ракети, у тому числі всі 10 "Кинджалів".
Британська розвідка вважає, що росіяни змінили підхід до масованих атак. Тепер ворог більше зосереджується на ударах по оборонних об'єктах, аніж на енергетиці.
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