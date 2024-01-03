РФ змінює тактику масованих ударів, енергетика поки не в пріоритеті, - розвідка Британії

Росія змінює тактику масованих обстрілів України далекобійною зброєю. Ймовірно, ворог змінив пріоритетні цілі для своїх атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Британії у Twitter (Х).

Британська розвідка зазначає, що з 29 грудня 2023 року Росія посилила інтенсивність ударних дій проти України. Москва використала значну частину запасів ракет повітряного базування, які були випущені за останні місяці.

"Останні удари, швидше за все, були спрямовані в першу чергу по оборонній промисловості України. Це контрастує з його великими атаками минулої зими, які у першу чергу були спрямовані на енергетичну інфраструктуру України", - йдеться у зведенні.

Розвідка наголошує, що обстріли росіянами об'єктів енергетики на початку грудня свідчили про те, що РФ збирається відновити енергетичний терор. Проте останні атаки свідчать про зміну тактики Москви.

"Ці нові операції свідчать про принаймні тимчасову зміну підходу до використання Росією зброї дальньої дії. Російські планувальники майже напевно визнають зростаючу важливість оборонно-промислового потенціалу, коли вони готуються до тривалої війни", - додають розвідники.

Останні атаки ворога

Росіяни 29 грудня випустили 158 ракет різних типів та ударних дронів по Україні. Сили ППО збили 27 "шахедів" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. "Прильоти" зафіксовані у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Запорізькій, Сумській, Львівській, Дніпропетровській областях.

Вчора окупанти повторили масштабний обстріл. Спочатку росіяни випустили 35 дронів-камікадзе, які були всі збиті. Після цього по Україні випустили 99 ракет різних типів, зокрема аеробалістичні "Кинджали".

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що сили ППО збили вчора 72 ракети, у тому числі всі 10 "Кинджалів".