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Столтенберг: ситуація на фронті в Україні складна, союзники по НАТО передають 99% допомоги

Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

На полі бою в Україні продовжує залишатись складна ситуація. Союзники по НАТО передають 99% всієї військової допомоги.

Про це на прес-конференції з прем'єром Грузії Іраклієм Кобахідзе заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія Online".

"Росія переслідує імперські амбіції, і ситуація в Україні, на полі бою, складна. Тому життєво важливо, щоб ми посилили підтримку. Союзники по НАТО забезпечують 99 відсотків військової допомоги, і наші партнери також відіграють важливу роль", - зазначив генсек.

Він також зазначив, що вітає допомогу з боку Грузії у прийнятті тисяч українських біженців та значну гуманітарну, а також фінансову допомогу для нашої країни.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби на фронті сталося 72 бойових зіткнення.

При цьому окупанти продовжують активні штурми в Донецькій області, зокрема на Новопавлівському напрямку.

Також сьогодні, 18 березня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Однією з основних тем стала ситуація на фронті.

Глава держави вислухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо основних напрямів активних дій.

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