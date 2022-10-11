Столтенберг рассказал, что планируют обсудить на завтрашней встрече "Рамштайн"

Следующая встреча международной контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") состоится уже завтра, 12 октября. На ней планируют обсудить первоочередные нужды ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в ходе брифинга .

"Завтра к нам присоединится Резников (министр обороны Украины Алексей Резников - ред.) и с ним мы обсудим разные вопросы на заседании контактной группы (речь о "Рамштайне" - ред.) и совместном ужине. Вместе мы обсудим срочные потребности Украины", - заявил Столтенберг.

При этом генсек НАТО детализировал, что одной из тем обсуждений станет передача Украине систем ПВО.

"Системы ПВО очень важны, поскольку многие ракеты были сбиты системами ПВО, которые предоставили страны НАТО. Но не все были сбиты, поэтому есть потребность в более эффективном ПВО. Это мы обсудим с Резниковым. Как обеспечить снабжение этих систем как можно быстрее, как обеспечить обучение, как обеспечить боекомплект для этих ПВО", - отметил он.