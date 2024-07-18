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Столтенберг розповів, коли розпочне роботу командування НАТО з координації підтримки України

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Командування НАТО з координації підтримки України розпочне роботу в Німеччині з вересня.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він нагадав, що країни НАТО домовилися про створення командування для координації та надання безпекової допомоги і навчання для України. 

"Це командування розпочне роботу у вересні, у ньому буде 700 осіб у Німеччині... і воно буде надавати підтримку і допомогу в забезпеченні безпеки України і координувати зусилля союзників по НАТО", - заявив він. 

Саміт НАТО у Вашингтоні

9-11 липня у Вашингтоні відбувся 75-й саміт НАТО. На саміті було ухвалено рішення посилити присутність НАТО в Україні, включаючи призначення спеціального представника у Києві.

Також на саміті НАТО було погоджено створення структури для координації довгострокової допомоги Україні, яка буде відома як "Допомога НАТО з безпеки та тренування для України" (NSATU).

Крім цього, Столтенберг призначив старшого представника, який очолить Представництво НАТО в Україні. Ним став Патрік Тернер.

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Війна Росії проти УкраїниНАТОЄнс Столтенберг