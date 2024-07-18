Столтенберг розповів, коли розпочне роботу командування НАТО з координації підтримки України

Він нагадав, що країни НАТО домовилися про створення командування для координації та надання безпекової допомоги і навчання для України.

"Це командування розпочне роботу у вересні, у ньому буде 700 осіб у Німеччині... і воно буде надавати підтримку і допомогу в забезпеченні безпеки України і координувати зусилля союзників по НАТО", - заявив він.