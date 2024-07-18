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Столтенберг рассказал, когда начнет работу командование НАТО по координации поддержки Украины

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Командование НАТО по координации поддержки Украины начнет работу в Германии с сентября.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он напомнил, что страны НАТО договорились о создании командования для координации и предоставления помощи в области безопасности и обучения для Украины. 

"Это командование начнет работу в сентябре, в нем будет 700 человек в Германии... и оно будет оказывать поддержку и помощь в обеспечении безопасности Украины и координировать усилия союзников по НАТО", - заявил он. 

Саммит НАТО в Вашингтоне

9-11 июля в Вашингтоне прошел 75-й саммит НАТО. На саммите было принято решение усилить присутствие НАТО в Украине, включая назначение специального представителя в Киеве.

Также на саммите НАТО было согласовано создание структуры для координации долгосрочной помощи Украине, которая будет известна как "Помощь НАТО по безопасности и тренировке для Украины" (NSATU).

Помимо этого Столтенберг назначил старшего представителя, который возглавит Представительство НАТО в Украине. Им стал Патрик Тернер.

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