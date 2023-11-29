Столтенберг розповів, чи зможуть F-16 кардинально змінити ситуацію на полі бою в Україні

"Ми маємо розуміти, що немає ніякої системи, яка б фундаментально змінила б ситуацію на полі бою. Має працювати багато різних речей, треба різні вміння, треба співпрацювати, щоб щось змінилося. І ми маємо налаштуватися на важкий бій", - зазначив він, згадавши і про HIMARS, і про ракети, і про системи ППО.

Столтенберг підкреслив, що "немає чогось конкретного, щоб змогло змінити ситуацію на полі бою".

При цьому генсек НАТО не зміг назвати конкретний час, коли саме станеться передача літаків, бо "треба тренувати пілотів і це власне відбувається у Румунії" та "й Америка теж дала дозвіл, щоб члени-країни НАТО надали Україні ці винищувачі".

Що змінить передача винищувачів F-16

За словами Столтенберга, дуже важливо зазначити, що F-16 зроблять певні зміни. Зокрема, вони посилять міцність України, щоб збільшити втрати російської армії, а також зміцнять і протиповітряну оборону України.

F-16 для України

7 листопада Нідерланди відправили свої перші п'ять винищувачів F-16 до Румунії для навчання українських пілотів, де відкрили спеціальний центр. Нагадаємо, раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16, яку як раз очолили Нідерланди та Данія. Загалом Україна отримає щонайменше 61 літак із Данії та Нідерландів.

При цьому кореспондентка Politico Лара Селігман повідомила, що українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 у США. За її словами, у середу, 25 жовтня, українські пілоти вже розпочали польоти на F-16. До цього вони навчалися на тренажерах, авіатренажерах, які повноцінно відтворювали кабіну літака.

22 жовтня спікер Повітряних сил Юрій Ігнат повідомляв, що українські пілоти найближчим часом пересядуть з авіатренажерів на справжні винищувачі F-16. Щоправда, у супроводі інструкторів.

У Повітряних силах сподіваються, що перші винищувачі F-16, ймовірно, з'являться в Україні навесні 2024 року. При цьому вистачило б близько 150 літаків, щоб ефективно захистити повітряний простір країни.