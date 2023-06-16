Столтенберг розповів, чи планує надалі залишатись генсекретарем НАТО

"Я багато разів казав, що не хочу продовжувати свої повноваження і наразі таких планів у мене немає. Коли мої повноваження закінчаться цієї осені, я хочу піти з посади", - відповів він на питання чи залишиться генсеком до наступного літа.

Варто зауважити, що раніше Столтенберг вже неодноразово про це заявляв. Однак в Альянсі схвильовані тим, що їм не вдасться узгодити нового наступника напередодні саміту у Вільнюсі.

Столтенберг може залишитись на посаді

Продовження терміну перебування Столтенберга на посаді дасть йому більше часу для виконання завдання щодо забезпечення членства Швеції в Альянсі. Чинний генеральний секретар взявся за це завдання особисто, однак досі невідомо, чи зніме президент Реджеп Таїп Ердоган своє вето щодо вступу скандинавської країни.

"Ми всі усвідомлюємо, що в якийсь момент нам доведеться відпустити Столтенберга, повинен бути наступник", - заявила Кайса Оллонгрен, міністр оборони Нідерландів.

Також окремі джерела стверджують, що Столтенберг дедалі більше дратується через те, що йому не дають чіткого сигналу про його майбутнє.

Додамо, що саміт НАТО у Вільнюсі заплановано на 11-12 липня. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, за результатами саміту Україна очікує отримати "чіткий графік вступу" до Альянсу.

Згідно з даними New York Times, Північноатлантичний союз може запропонувати Києву гарантії безпеки за аналогією з Ізраїлем, які не передбачають членство.

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