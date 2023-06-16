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Столтенберг рассказал, планирует ли в дальнейшем оставаться генсекретарем НАТО

Фото: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Йенс Столтенберг заявил, что не хочет продлевать свои полномочия генерального секретаря НАТО после того, как срок действия мандата истечет.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе, сообщает РБК-Украина.

"Я много раз говорил, что не хочу продлевать свои полномочия и пока таких планов у меня нет. Когда мои полномочия закончатся этой осенью, я хочу уйти с должности", - ответил он на вопрос, останется ли генсеком до следующего лета.

Следует заметить, что ранее Столтенберг уже неоднократно об этом заявлял. Однако в Альянсе взволнованы тем, что им не удастся согласовать нового преемника накануне саммита в Вильнюсе.

Столтенберг может остаться в должности

Продление срока пребывания Столтенберга в должности даст ему больше времени для выполнения задач по обеспечению членства Швеции в Альянсе. Действующий генеральный секретарь взялся за эту задачу лично, однако пока неизвестно, снимет ли президент Реджеп Тайип Эрдоган свое вето о вступлении скандинавской страны.

"Мы все отдаем себе отчет, что в какой-то момент нам придется отпустить Столтенберга, должен быть преемник", - заявила Кайса Оллонгрен, министр обороны Нидерландов.

Также некоторые источники утверждают, что Столтенберг все больше раздражается из-за того, что ему не дают четкого сигнала о его будущем.

Добавим, что саммит НАТО в Вильнюсе запланирован на 11-12 июля. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, по результатам саммита Украина ожидает получить "четкий график вступления" в Альянс.

Согласно данным New York Times, Североатлантический союз может предложить Киеву гарантии безопасности по аналогии с Израилем, не предусматривающим членство.

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НАТОЙенс Столтенберг