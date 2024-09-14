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Столтенберг розкрив деталі, як РФ брехала НАТО перед вторгненням в Україну

Субота 14 вересня 2024 19:06
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Столтенберг розкрив деталі, як РФ брехала НАТО перед вторгненням в Україну Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

РФ на останніх зустрічах із НАТО перед вторгненням в Україну брехала Альянсу. Російська сторона заявляла, що не має наміру нападати.

Про це розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю виданню FAS.

Він уточнив, що останнє засідання Ради НАТО-Росія під його головуванням відбулося у січні 2022 року напередодні повномасштабної війни в Україні.

За словами Столтенберга, Російська Федерація вимагала, щоб НАТО вивело всі свої війська зі східної території Альянсу.

"Це було абсолютно неприйнятним для нас, але я вірю в діалог. Тому ми знову сіли з ними за стіл переговорів", - зазначив генсек НАТО, який незабаром покине свою посаду.

Столтенберг додав, що на цій зустрічі були присутні два заступники міністра закордонних справ та оборони РФ. Вони стверджували, що Росія не має військових планів і більше того, нібито їхня країна перебуває під загрозою з боку України. Також російська сторона надала карти, але в них був нюанс.

"Вони показали карти, ймовірно, щоб довести, що Росія оточена НАТО. Але навіть ці карти були неправильними. Наприклад, Данія взагалі не була позначена як територія НАТО. Це було неймовірно", - повідомив Столтенберг.

Генеральний секретар додав, що досі не знає, в чому причина таких карт, а саме – чи це було навмисне, чи це була погана підготовка росіян.

Нагадаємо, що інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung Столтенберг заявив, що НАТО могло більше озброїти Україну, щоб спробувати запобігти повномасштабному вторгненню РФ.

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