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Столтенберг решил созвать заседание Совета Россия-НАТО в начале января, - агентство Anadolu

Автор: Александр Белоус

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение организовать 12 января 2022 года заседание Совета Россия-НАТО. Он принял подобное решение в качестве председателя Совета Россия-НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.

"Мы контактируем с Россией по данному вопросу", - сказал источник агентства.

По данным агентства, этот же день в Брюсселе пройдет заседание начальников генштабов стран-участниц НАТО.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс никогда не пойдет на компромиссы с Россией о праве Украины "выбирать свой путь" и вступить в блок. Он также подчеркнул, что Москва продолжает сохранять большую военную группировку на украинской границе.

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