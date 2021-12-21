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НАТО не пойдет на компромисс с Россией по вступлению Украины в Альянс, - Столтенберг

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Брюссель, Вторник 21 декабря 2021 15:23
НАТО не пойдет на компромисс с Россией по вступлению Украины в Альянс, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс никогда не пойдет на компромиссы с Россией о праве Украины "выбирать свой путь" и вступить в блок. Он также подчеркнул, что Москва продолжает сохранять большую военную группировку на украинской границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совестный брифинг Столтенберга с премьер-министром Румынии Николае Чукэ.

"Мы никогда не пойдем на компромисс по нашему праву защищать своих союзников и праву всех стран Европы, в том числе Украины, выбирать свой путь", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что все союзники по НАТО поддерживают общий подход к России - сдерживание и готовность к диалогу. При этом Столтенберг отметил, что переговоры должны вестись на уважении основных принципов европейской безопасности.

"Мы готовы к диалогу с Россией, я намерен призвать к проведению встречи совета Россия-НАТО как можно скорее в новом году", - уточнил генсек НАТО.

Столтенберг отметил, что Россия продолжает сохранять на границе с Украиной большой военный контингент, несмотря на призывы к деэскалации.

Напомним, ранее Пентагон отметил значительное наращивание Россией войск возле границы с Украиной.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский выступил за необходимость четкой временной перспективы от НАТО по вступлению страны в Альянс.

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