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Столтенберг: разрабатывая новое вооружение РФ снижает порог использования ядерного оружия

НовостиПолитика    27.06.2018 - 16:14
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

РФ разрабатывает как неядерный, так и ядерный военный потенциал

Разрабатывая новое вооружение Российская Федерация (РФ) снижает порог использования ядерного оружия во время потенциального конфликта. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью DW.

По словам Столтенберга, РФ разрабатывает как неядерный, так и ядерный военный потенциал.

"Это вызывает серьезные опасения, поскольку разрабатывая новое оружие РФ снижает порог использование ядерного оружия во время потенциального конфликта, его крайне важно избежать", - заявил он.

Кроме того, Столтенберг отметил, что НАТО не хочет новой "холодной войны", не хочет новой гонки вооружений и не хочет изолировать Россию, поскольку "РФ наш сосед и так будет всегда, для НАТО речь идет о балансе, о том, чтобы объединить то, что мы называем обороной и диалогом".

"Мы не копируем то, что делает Россия. Мы не отвечаем танком на танк или ракетой на ракету, или ядерным оружием на ядерное оружие. Но мы должны быть уверены в том, что НАТО сможет адаптироваться, если мы увидим, что Россия действует еще более решительно, инвестируя средства в новое современное оборудование, чаще проводя обучение. А также, если мы увидим, что РФ хочет использовать свою военную мощь против соседей. Мы видели это в Грузии, теперь мы наблюдаем это в Украине. Российские войска также присутствуют в Молдове без согласия молдавских властей. Такая модель поведения сложилась в последние несколько лет и НАТО отвечает на нее", - заявил он.

Напомним, ранее Столтенберг заявлял, что у НАТО сейчас сложный диалог с Россией.

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Теги публикации: НАТО, Российская Федерация, Йенс Столтенберг, ядерное оружие  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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