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Столтенберг: розробляючи нове озброєння РФ знижує поріг використання ядерної зброї

НовиниПолітика    27.06.2018 - 16:14
Фото: Йєнс Столтенберг (nato.int)
Фото: Йєнс Столтенберг (nato.int)

РФ розробляє як неядерний, так і ядерний військовий потенціал

Розробляючи нове озброєння Російська Федерація (РФ) знижує поріг використання ядерної зброї під час потенційного конфлікту. Про це заявив генсек НАТО Йєнс Столтенберг в інтерв'ю DW.

За словами Столтенберга, РФ розробляє як неядерний, так і ядерний військовий потенціал.

"Це викликає серйозні побоювання, оскільки розробляючи нову зброю РФ знижує поріг викоистання ядерної зброї під час потенційного конфлікту, його вкрай важливо уникнути", - заявив він.

Крім того, Столтенберг зазначив, що НАТО не хочет нової "холодної війни", не хоче нової гонки озброєння і не хоче ізолювати Росію, оскільки "РФ наш сусід і так буде завжди, для НАТО ідеться про баланс, про те, щоб об'єднати те, що ми називаємо обороною і діалогом".

"Ми не копіюємо те, що робить Росія. Ми не відповідаємо танком на танк, або ракетою на ракету, або ядерною зброєю на ядерну зброю. Але ми повинні бути впевнені в тому, що НАТО зможе адаптуватися, якщо ми побачимо, що Росія діє ще біль рішуче, інвестуючи кошти в нове сучасне обладнання, частіше проводячи навчання. А також, якщо ми побачимо, що РФ хоче використовувати свою військову міць проти сусідів. Ми бачили це в Грузії, тепер ми спостерігаємо це в Україні. Російські війська також присутні в Молдові без згоди на те молдовської влади. Така модель поведінки склалася в останні кілька років і НАТО відповідає на неї", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявляв, що у НАТО зараз складний діалог з Росією.

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Теги публікації: НАТО, Російська Федерація, Єнс Столтенберг, ядерное оружие  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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