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Столтенберг призвал предотвратить эскалацию: помимо Украины, этот конфликт может разрастись

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что конфликт в Украине может разрастаться. Он призвал не допустить эскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Столтенберга по итогам встречи глав МИД стран НАТО.

"Понятно, что кроме Украины, этот конфликт может разрастись. Мы сейчас должны не допустить эскалации. Мы направили свои усилия на недопущение эскалации. Мы сохраняем единство и укрепляем позиции на восточном фланге", - заявил генсек НАТО.

Напомним, ранее Столтенберг предупредил, что война в Украине может длиться несколько лет.

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НАТОЙенс СтолтенбергВойна России против Украины