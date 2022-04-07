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Столтенберг закликав запобігти ескалації: крім України, цей конфлікт може розростися

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що конфлікт в Україні може розростатися. Він закликав не допустити ескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Столтенберга за підсумками зустрічі глав МЗС країн НАТО.

"Зрозуміло, що крім України, цей конфлікт може розростися. Ми зараз маємо не допустити ескалації. Ми направили свої зусилля на недопущення ескалації. Ми зберігаємо єдність та укріплюємо позиції на східному фланзі", - заявив генсек НАТО.

Нагадаємо, раніше Столтенберг попередив, що війна в Україні може тривати декілька років.

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