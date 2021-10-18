Столтенберг призвал не отделять китайскую "угрозу" от российской
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что рассматривать угрозы со стороны Китая отдельно от РФ не стоит. Он считает, что опасаться нужно обеих стран, поскольку они напрямую связаны друг с другом
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генсека в интервью Financial Times.
"НАТО - это альянс Северной Америки и Европы. Этот регион стоит перед лицом глобальных вызовов: терроризм, кибератаки, а теперь возросла мощь Китая...Китай приближается к нам", - отметил Столтенберг.
По его словам, Китай угрожает безопасности Европы своими кибервозможностями, а также новыми технологиями и ракетами дальнего радиуса действия.
"Прежде всего, Китай и Россия тесно сотрудничают между собой. Во-вторых, когда мы увеличиваем расходы на технологии ... мы имеем в виду обе эти страны", - сказал он.
Столтенберг подчеркнул, что вопрос защиты стран НАТО от этих угроз "будут тщательно отражены в новой доктрине, которая описывает политику альянса в будущем десятилетии.
Известно, что новая стратегическая концепция будет принята на саммите НАТО летом 2022 года, однако в СМИ отмечают, что актуальная версия доктрины, которая была принята в 2010 году, не имеет никакого упоминания о китайской угрозе.