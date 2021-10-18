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Столтенберг закликав не відокремлювати китайську "загрозу" від російської

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США, Понеділок 18 жовтня 2021 13:54
Столтенберг закликав не відокремлювати китайську "загрозу" від російської Фото: генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг (facebook.com/NATO)
Автор: Марія Кучерявець

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що розглядати загрози з боку Китаю окремо від РФ не варто. Він вважає, що побоюватися потрібно обох країн, оскільки вони безпосередньо пов'язані один з одним

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генсека в інтерв'ю Financial Times.

"НАТО - це альянс Північної Америки і Європи. Цей регіон стоїть перед лицем глобальних викликів: тероризм, кібератаки, а тепер зросла міць Китаю...Китай наближається до нас", - зазначив Столтенберг.

За його словами, Китай загрожує безпеці Європи своїми кіберспроможностями, а також новими технологіями і ракетами дальнього радіуса дії.

"Перш за все, Китай і Росія тісно співпрацюють між собою. По-друге, коли ми збільшуємо видатки на технології, ... ми маємо на увазі обидві ці країни", - сказав він.

Столтенберг підкреслив, що питання захисту країн альянсу від цих загроз "будуть ретельно відображені" в новій доктрині, яка описує політику НАТО в майбутньому десятилітті.

Відомо, що нова стратегічна концепція буде прийнята на саміті НАТО влітку 2022 року, однак у ЗМІ зазначають, що актуальна версія доктрини, що була прийнята в 2010 році, не має жодної згадки про китайську загрозу.

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