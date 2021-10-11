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Столтенберг призвал ЕС не дублировать НАТО в сфере обороны

Автор: Сергей Пышкин

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал ЕС не дублировать действия альянса в сфере обороны. Впрочем, он приветствует активизацию усилий союза.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Североатлантического Альянса.

Во время выступления на заседании Парламентской ассамблеи НАТО, Столтенберг отметил, что в мире наблюдается потребность в трансатлантическом единстве, поскольку сегодняшние потребности являются достаточно сложными для решения.

"Фактически, потребность в трансатлантическом единстве сейчас больше, чем когда-либо после окончания холодной войны. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, намного сложнее тех, которые определенная страна или континент может решить самостоятельно", - заявил генсек НАТО.

Несмотря на то, что он приветствует активизацию усилий ЕС в сфере обороны, Столтенберг предостерег союз от дублирования НАТО.

"Но эти усилия не должны дублировать НАТО. Наши страны имеют ограниченные ресурсы и только один набор сил. И нам нужно использовать их наилучшим образом", - заметил Столтенберг.

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НАТОЙенс Столтенберг