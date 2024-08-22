UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Столтенберг призначив нового заступника генсека НАТО: хто ним став

Фото: Тар'я Якола (defmin.fi)
Автор: Валерія Поліщук

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг призначив собі нового заступника з оборонних інвестицій Альянсу. Ним стала начальниця відділу ресурсної політики Міністерства оборони Фінляндії Тар'я Яаккола.

Вона приступить до своїх обов'язків 2 вересня 2024 року.

Управління оборонних інвестицій відповідає за розвиток матеріальних можливостей НАТО і його союзників, включно з протиповітряною і протиракетною обороною.

У цій ролі Яаккола також очолюватиме Конференцію директорів національних озброєнь НАТО (CNAD).

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен назвав призначення Яакколи важливою подією для країни та Альянсу. Яаккола стала першим представником Фінляндії на такій високій посаді в НАТО. 

Загалом у НАТО вісім заступників генерального секретаря, які підпорядковуються Генеральному секретарю. Яаккола - перший фінський заступник генерального секретаря.

Тар'я Яаккола (1964 р. н.) очолює відділ ресурсної політики Міністерства оборони з 2022 р. Раніше вона обіймала такі посади, як керівник відділу оборонних матеріалів, урядовий радник Міністерства оборони, заступник начальника відділу й начальник відділу Європейського оборонного агентства (ЕОА) у Брюсселі. Яаккола має ступінь бакалавра права та заступника баристера.

Фінляндія в НАТО

4 квітня 2023 року Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО. Ця подія стала однією зі найбільш значущих у європейській безпеці за останні десятиліття. Рішення про вступ до Альянсу було ухвалено на тлі загострення геополітичної ситуації та російської агресії в Україні.

Раніше міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що у Фінляндії можуть розмістити війська кількох країн НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОФінляндіяЄнс Столтенберг