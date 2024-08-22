Столтенберг призначив нового заступника генсека НАТО: хто ним став

Фінляндія в НАТО

4 квітня 2023 року Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО. Ця подія стала однією зі найбільш значущих у європейській безпеці за останні десятиліття. Рішення про вступ до Альянсу було ухвалено на тлі загострення геополітичної ситуації та російської агресії в Україні.

Раніше міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що у Фінляндії можуть розмістити війська кількох країн НАТО.

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