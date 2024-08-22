Столтенберг назначил нового замгенсека НАТО: кто им стал

Финляндия в НАТО

4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Это событие стало одним из самых значимых в европейской безопасности за последние десятилетия. Решение о вступлении в Альянс было принято на фоне обострения геополитической ситуации и российской агрессии в Украине.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что в Финляндии могут разместить войска нескольких стран НАТО.

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