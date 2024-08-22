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Столтенберг назначил нового замгенсека НАТО: кто им стал

Фото: Тарья Яаккола (defmin.fi)
Автор: Валерия Полищук

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил себе нового заместителя по оборонным инвестициям Альянса. Им стала начальница отдела ресурсной политики Министерства обороны Финляндии Тарья Яаккола.

Она приступит к своим обязанностям 2 сентября 2024 года.

Управление оборонных инвестиций отвечает за развитие материальных возможностей НАТО и его союзников, включая противовоздушную и противоракетную оборону.

В этой роли Яаккола также будет возглавлять Конференцию директоров национальных вооружений НАТО (CNAD).

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен назвал назначение Яакколы важным событием для страны и Альянса. Яаккола стала первым представителем Финляндии на столь высоком посту в НАТО. 

Всего в НАТО восемь заместителей генерального секретаря, подчиняющихся Генеральному секретарю. Яаккола - первый финский заместитель генерального секретаря.

Тарья Яаккола (1964 г. р.) возглавляет отдел ресурсной политики Министерства обороны с 2022 г. Ранее она занимала такие должности, как руководитель отдела оборонных материалов, правительственный советник Министерства обороны, заместитель начальника отдела и начальник отдела Европейского оборонного агентства (ЕОА) в Брюсселе. Яаккола имеет степень бакалавра права и заместителя барристера.

Финляндия в НАТО

4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Это событие стало одним из самых значимых в европейской безопасности за последние десятилетия. Решение о вступлении в Альянс было принято на фоне обострения геополитической ситуации и российской агрессии в Украине.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что в Финляндии могут разместить войска нескольких стран НАТО.

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НАТОФинляндияЙенс Столтенберг