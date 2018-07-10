Столтенберг вітає майбутню зустріч Трампа з Путіним

Столтенберг заявив, що завтра на зустрічі з Трампом у рамках саміту НАТО обговорюватимуться відносини з РФ

Генсек НАТО Йєнс Столтенберг вітає майбутню зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це Столтенберг заявив в ході прес-конференції в Брюсселі.

"Я вітаю той факт, що президент Трамп зустрінеться з президентом Путіним", - заявив він, зазначивши, що така зустріч цілком відповідає політиці НАТО.

Столтенберг в черговий раз підкреслив, що НАТО не хоче холодної війни з РФ. При цьому генсек НАТО додав, що на даний момент необхідним є діалог з РФ на різних рівнях.

Столтенберг також заявив, що потрібно прагнути до поліпшення відносин з Росією.

"Я вітаю той факт, що на завтрашньому вечері ми зможемо обговорити з Трампом відносини з РФ перед його зустріччю з Путіним", - додав він.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявляв, що зустріч Трампа з Путіним відповідає підходу НАТО до діалогу з Росією.