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Столтенберг предостерег от создания единой армии Евросоюза

Автор: Артур Родивилов

Генеральный секретарь альянса НАТО Йенс Столтенберг считает, что единая армия Европейского Союза может вызвать раскол в безопасности Европы и никогда не сможет заменить собой НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Он назвал Соединенные Штаты, Турцию и Канаду ключевыми странами НАТО, которые не входят в состав Европейского Союза, однако являются главными гарантами безопасности ЕС.

"Я приветствую европейские усилия в области обеспечения обороны, однако нечто подобное никогда не сможет заменить НАТО. Кроме того, необходимо гарантировать, что Европа и Северная Америка будут держаться вместе. Любая попытка ослабить связь Северной Америки и Европы не только ослабит НАТО, но и разобщит Европу. Отчасти дело в деньгах, так как 80% наших оборонных расходов приходится на союзников, не являющихся членами ЕС", - заявил Столтенберг.

Ранее Столтенберг заявил, что Россия и Китай вместе с другими странами должны противодействовать террористическим группировкам на территории Афганистана. На данный момент страны поддерживают контакты с талибами.

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