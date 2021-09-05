В НАТО обвинили Россию и Китай в нежелании бороться с терроризмом в Афганистане

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия и Китай вместе с другими странами должны противодействовать террористическим группировкам на территории Афганистана. На данный момент страны поддерживают контакты с талибами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Ранее глава МИД Китая призвал продолжить взаимодействие с "Талибаном". На фоне кардинального изменения обстановки в Афганистане все заинтересованные стороны должны продолжить взаимодействие с движением, которое сейчас находится у власти, сказал в телефонном разговоре с американским госсекретарем Энтони Блинкеном министр иностранных дел КНР Ван И.

Ван И рекомендовал помочь новому афганскому режиму в организации нормальной работы правительственных учреждений, поддержании социального обеспечения и стабильности, а также в обуздании девальвации валюты и роста цен.