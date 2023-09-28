UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Столтенберг пояснив відсутність реакції НАТО на падіння російських дронів у Румунії

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Єлизавета Драбкіна

НАТО не вчинило жодних дій у зв'язку з падінням російських дронів або їх уламків у Румунії та Польщі, оскільки це не було навмисною атакою на країну-союзника Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга на прес-конференції у Києві.

"У нас немає ознак того, що це (падіння уламків дронів на територію Румунії, - ред.) було навмисною атакою на країну-союзника НАТО", - сказав він.

Генсек додав, що у зв'язку з поточними подіями Альянс посилює свою присутність на східному фланзі, зокрема шляхом перекидання до Румунії кількох винищувачів для патрулювання повітряного простору.

Що цьому передувало

У ніч проти 4 вересня, коли росіяни атакували Одеську область, уламки російського "Шахеда" впали на території Румунії.

Пізніше в Румунії ще двічі знаходили уламки російських безпілотників, які атакували портову інфраструктуру України.

А наприкінці квітня поблизу польського міста Бидгощ виявили уламки об'єкта, схожого на ракету. ЗМІ зазначали, що на ньому були написи російською мовою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОЄнс СтолтенбергРумунія