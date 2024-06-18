Столтенберг пояснив, від чого залежить тривалість війни РФ проти України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг акцентував на важливості сталої підтримки України з боку країн-партнерів та союзників. Він переконаний, що від надійності оборонної допомоги Заходу залежить, зокрема, як довго ще РФ продовжуватиме свою військову агресію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАТО .

В ході свого візиту до США і виступу в аудиторії Wilson Center у Вашингтоні генсек Північноатлантичного альянсу відповів на запитання журналістів, зокрема, щодо американської допомоги Україні, та майбутнього саміту НАТО наступного місяця.

Однією з найактуальніших тем на цьому заході, зазначив Столтенберг, буде саме Україна.

"Після повномасштабного вторгнення Росії союзники по НАТО надали безпрецедентний рівень підтримки. Це було необхідним для українців, щоб дати відсіч і вижити як суверенна нація. Але цієї зими та весни ми спостерігали серйозні затримки та прогалини в наданні підтримки, що мало наслідки на передовій", - сказав він.

Столтенберг наголосив, що не можна допускати, щоб це повторилося.

"Ось чому я очікую, що на саміті лідери Альянсу погодяться на те, що НАТО керуватиме координацією та наданням допомоги з питань безпеки та навчання для України", - заявив генсек альянсу.

Він додав, що саме з цієї мети він запропонував довгостроковий фонд "зі свіжим фінансуванням кожного року."

"Чим надійнішою буде наша довгострокова підтримка, тим швидше Москва зрозуміє, що не може нас чекати, і тим швидше закінчиться ця війна. Це може здатися парадоксом, але шлях до миру - це більше зброї для України", - наголошує Столтенберг.

Крім того, він привітав пакет допомоги для України на 60 мільярдів доларів, ухвалений Конгресом США у квітні.

"Це важливо і доповнює зусилля інших членів НАТО", - сказав генсек Північноатлантичного блоку.

План НАТО щодо розширення підтримки України

Нагадаємо, 14 червня міністри оборони країн НАТО схвалили "оперативний план розширення підтримки України". Він містить в собі більшу роль Альянсу в постачанні зброї та навчанні українських військових.

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, це має дозволити лідерам блоку розпочати цю роботу на Вашингтонському саміті в липні, поставивши підтримку України на міцніший фундамент на роки вперед.

Зазначимо, що наразі контроль за наданням допомоги Україні здійснюють США. Однак через майбутні президентські вибори у Штатах було вирішено передати ці функції Північноатлантичному альянсу.

Додамо, 7 червня президент США Джо Байден вибачився перед українським колегою Володимиром Зеленським за багатомісячну затримку у постачанні військової допомоги для України.