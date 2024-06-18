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Столтенберг объяснил, от чего зависит продолжительность войны РФ против Украины

Вторник 18 июня 2024 02:44
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Столтенберг объяснил, от чего зависит продолжительность войны РФ против Украины Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг акцентировал внимание на важности устойчивой поддержки Украины со стороны стран-партнеров и союзников. Он убежден, что от надежности оборонной помощи Запада зависит, в частности, как долго РФ будет продолжать свою военную агрессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

В ходе своего визита в США и выступления в аудитории Wilson Center в Вашингтоне генсек Североатлантического альянса ответил на вопросы журналистов, в частности, об американской помощи Украине и предстоящем саммите НАТО в следующем месяце.

Одной из самых актуальных тем на этом мероприятии, отметил Столтенберг, будет именно Украина.

"После полномасштабного вторжения России союзники по НАТО предоставили беспрецедентный уровень поддержки. Это было необходимо для украинцев, чтобы дать отпор и выжить как суверенная нация. Но этой зимой и весной мы наблюдали серьезные задержки и пробелы в оказании поддержки, что имело последствия на передовой", - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что нельзя допускать, чтобы это повторилось.

"Вот почему я ожидаю, что на саммите лидеры Альянса согласятся с тем, что НАТО будет руководить координацией и оказанием помощи по вопросам безопасности и обучения для Украины", - заявил генсек альянса.

Он добавил, что именно с этой цели он предложил долгосрочный фонд "со свежим финансированием каждый год."

"Чем надежнее будет наша долгосрочная поддержка, тем быстрее Москва поймет, что не может нас ждать, и тем быстрее закончится эта война. Это может показаться парадоксом, но путь к миру - это больше оружия для Украины", - подчеркивает Столтенберг.

Кроме того, он приветствовал пакет помощи для Украины на 60 миллиардов долларов, принятый Конгрессом США в апреле.

"Это важно и дополняет усилия других членов НАТО", - сказал генсек Североатлантического блока.

План НАТО по расширению поддержки Украины

Напомним, 14 июня министры обороны стран НАТО одобрили "оперативный план расширения поддержки Украины". Он включает в себя большую роль Североатлантического союза в поставке оружия и обучении украинских военных.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, это должно позволить лидерам блока начать эту работу на Вашингтонском саммите в июле, поставив поддержку Украины на более крепкий фундамент на годы вперед.

Отметим, что сейчас контроль за предоставлением помощи Украине осуществляют США. Однако из-за предстоящих президентских выборов в Штатах было решено передать эти функции Североатлантическому альянсу.

Добавим, 7 июня президент США Джо Байден извинился перед украинским коллегой Владимиром Зеленским за многомесячную задержку в поставке военной помощи для Украины.

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