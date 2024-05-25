Столтенберг пояснив різницю між дозволом Україні бити по РФ і втручанням НАТО у війну

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни-члени Альянсу не планують брати участь у бойових діях проти Росії на території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.
Його попередник на посаді генсека Альянсе Андерс Фог Расмуссен 14 травня закликав дозволити країнам НАТО у Східній Європі використовувати наземні засоби протиповітряної оборони для збиття спрямованих на Україну російських ракет і безпілотників.
Натомість Столтенберг відкинув цю ідею. "Ми не будемо стороною конфлікту", - сказав він.
За його словами, завдання полягає в тому, щоб "не допустити перетворення цієї війни на повноцінну війну між Росією і НАТО в Європі".
Він також провів різницю між постачанням зброї, навчанням та воєнними діями.
"Ми проводимо навчання, ми надаємо зброю, боєприпаси Україні, але ми не будемо брати безпосередньої участі з території НАТО в бойових діях над Україною або в Україні. Це зовсім інша річ", - сказав генсек Альянсу.
Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може ввести свої війська в Україну, щоб допомогти ЗСУ не програти війну.
Заява викликала гостру реакцію. Німеччина, Чехія, Іспанія, Італія та більшість країн НАТО висловилися проти цієї ідеї. Натомість Литва, Латвія, Естонія та Канада готові розглянути таку можливість у перспективі.
Згодом союзники по НАТО заявили, що готові відправити свої армії в Україну, але не для участі в бойових діях, а для навчання Сил оборони.
Додамо, що Єнс Столтенберг також підтримав ідею дозволити Україні завдавати ударів по об'єктах на території Росії за допомогою західних озброєнь.
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