Столтенберг пообещал убедить Турцию одобрить вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Руководство НАТО обсудит с Анкарой ее опасения и найдет нужные аргументы. Об этом заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг в интервью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.
Говоря о Владимире Путине, генсек альянса сказал, что Международному трибуналу в Гааге предстоит решить, является ли он военным преступником и вдохновителем геноцида.
На прошлой неделе Швеция и Финляндия подали официальные заявки, которые должны одобрить парламенты стран, входящих в НАТО. Однако Турция пригрозила заблокировать их вступление, мотивируя это тем, что Швеция и Финляндия дают убежище курдским сепаратистам.
Ранее появилась гипотеза о возможной роли посредника в разрешении спора для президента США Джо Байдена. Он после встречи с президентом Финляндии Ниинисте и премьер-министром Швеции Андерссон якобы должен был проложить дипломатические мосты к Эрдогану.
К слову, Россия запланировала развернуть дополнительные силы из-за желания Финляндии и Швеции вступить в НАТО.
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