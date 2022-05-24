Столтенберг пообіцяв переконати Туреччину схвалити вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Керівництво НАТО обговорить з Анкарою її побоювання і знайде потрібні аргументи. Про це заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг в інтерв'ю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.
Говорячи про Володимира Путіна, генсек альянсу сказав, що Міжнародному трибуналу в Гаазі належить вирішити, чи є він військовим злочинцем і натхненником геноциду.
Минулого тижня Швеція і Фінляндія подали офіційні заявки, які повинні схвалити парламенти країн, що входять в НАТО. Однак Туреччина пригрозила заблокувати їх вступ, мотивуючи це тим, що Швеція і Фінляндія дають притулок курдським сепаратистам.
Раніше з'явилася гіпотеза про можливу роль посередника в дозволі суперечки для президента США Джо Байдена. Він після зустрічі з президентом Фінляндії Нііністе і прем'єр-міністром Швеції Андерссон нібито повинен був прокласти дипломатичні мости до Ердогана.
До слова, Росія запланувала розгорнути додаткові сили через бажання Фінляндії та Швеції вступити до НАТО.
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