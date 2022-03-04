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Столтенберг подтвердил, что НАТО не является стороной конфликта с Россией

Автор: Александр Белоус

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нападение России на Запорожскую атомную электростанцию показало, насколько важно остановить войну. Он подтвердил, что НАТО не является стороной конфликта и не ищет войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на румынское издание digi24.

"Мы оказываем поддержку Украине, но в то же время НАТО является оборонительным альянсом. Мы не собираемся воевать с Россией, но мы должны убедиться, что не возникнет недопонимания в отношении нашего обязательства защищать наших союзников. Именно поэтому мы дополнили присутствие сил НАТО в восточной части альянса. Это развитие носит оборонительный характер". сказал Столтенберг.

По его словам, после неспровоцированных и преднамеренных атак России на Украину альянс отреагировал быстро, сплоченно и решительно.

Со своей стороны госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что альянс носит оборонительный характер, но в случае необходимости будет защищен каждый дюйм территории НАТО.

Заявления были сделаны перед Советом по иностранным делам Европейского союза, который собирается на специальном заседании в Брюсселе, по повестке дня российской агрессии против Украины.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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НАТОВторжение России в Украину