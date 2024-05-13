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Столтенберг: підтримка Китаю дає РФ можливість вести війну проти України

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Китай постачає в Росію електроніку та технології для виробництва зброї, зокрема ракет та дронів. Це надає країні-агресору спроможності для ведення війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга під час Молодіжного саміту НАТО.

"Головною країною, яка надає Росії можливість вести свою агресивну війну проти України в Європі, є Китай. Він є найбільшим торговельним партнером для Росії, вони (китайці - ред.) доставляють критичні компоненти для зброї, електроніку та сучасні технології, що дозволяє Росії будувати ракети, дрони та багато інших речей, які є ключовими для ведення війни проти України", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що окрім Китаю, Північна Корея та Іран також є ключовими помічниками РФ для спроможності вести війну проти України.

"Тож ця ідея, що ми можемо відділити Азію від Європи, більше не працює. Це взаємопов’язано. НАТО вирішує виклики, що надходять від Китаю для нашої безпеки", - додав генсек НАТО.

Допомога РФ від Китаю

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Китай посилив свою співпрацю з країною-агресором. Зокрема, продає РФ важливі технології та товари подвійного призначення.

Нещодавно віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що Китай постачає Росії товари подвійного призначення, які потрібні для виробництва зброї.

До того ж видання Associated Press повідомляло, що у 2023 році близько 90% російської мікроелектроніки надходило з Китаю.

Пізніше державний секретар США Ентоні Блінкен розкритикував Китай за постачання товарів подвійного призначення для оборонної промисловості Росії.

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