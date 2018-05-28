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Интервью

Столтенберг ожидает скорейшего решения языковой проблемы Украины и Венгрии

НовостиПолитика    28.05.2018 - 15:31
Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)
Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

В НАТО заверили, что продолжат оказывать поддержку Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что Украина и Венгрия как можно быстрее решат проблему относительно претензий венгерской стороны по языковой статье украинского закона об образовании. Об этом он сказал во время заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве, передает "Укринформ".

Издание отмечает, что глава альянса в очередной раз выразил надежду, что "Киев и Будапешт решат эту проблему как можно скорее".

"Очень важно признавать право каждого меньшинства изучать родной язык, но они должны иметь возможность изучать государственный язык", - подчеркнул глава НАТО.

Относительно блокирования со стороны Венгрии евроатлантической интеграции Украины генсек отметил, что находится в тесном контакте с президентом Украины Петром Порошенко и министром иностранных дел Павел Климкин.

"Мы продолжим оказывать помощь и поддержку Украине", - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что 28 мая состоится заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне послов.

Следует отметить, что на этой неделе в Брюсселе также планируется проведение заседания Совета НАТО-РФ.

Напомним, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает, что генсек НАТО Йенс Столтенберг может вмешаться в ситуацию с попыткой Венгрии заблокировать евроатлантическую интеграцию Украины.

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Теги публикации: НАТО, Йенс Столтенберг, Венгрия, образование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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