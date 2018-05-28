Столтенберг очікує найшвидшого вирішення мовної проблеми України та Угорщини

У НАТО запевнили, що продовжать надавати підтримку Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що Україна та Угорщина якнайшвидше вирішать проблему відносно претензій угорської сторони щодо мовної статті українського закону про освіту. Про це він сказав під час засідання Парламентської асамблеї НАТО у Варшаві, передає "Укрінформ".

Видання зазначає, що глава альянсу вкотре висловив сподівання, що "Київ і Будапешт вирішать цю проблему якнайскоріше".

"Дуже важливо визнавати право кожної меншини вивчати рідну мову, але вони повинні мати можливість вивчати державну мову", - підкреслив очільник НАТО.

Стосовно блокування з боку Угорщини євроатлантичної інтеграції України генсек зазначив, що перебуває у тісному контакті з президентом України Петром Порошенком та міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.

"Ми продовжимо надавати допомогу та підтримку Україні", - сказав він.

Столтенберг підкреслив, що 28 травня відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів.

Слід зазначити, що цього тижня у Брюсселі також планується проведення засідання Ради НАТО-РФ.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч вважає, що генсек НАТО Єнс Столтенберг може втрутитися у ситуацію зі спробою Угорщини заблокувати євроатлантичну інтеграцію України.