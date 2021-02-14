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Столтенберг оценил возможность вывода войск НАТО из Афганистана

Автор: РБК-Украина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение альянса по миссии в Афганистане будет непростым. Существует риск того, что вывод войск НАТО может превратить страну в убежище для террористов.

Об этом рассказал Столтенберг изданию Welt am Sonntag.

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"Мы можем остаться и продолжать военное участие. Или же можем покинуть Афганистан и рискнуть, что страна снова станет убежищем для террористов. Простого выбора нет", - заявил он.

При этом он отметил, что ни одна страна НАТО не хочет оставаться в Афганистане "дольше, чем необходимо".

"Талибы должны сдержать свои обещания: сократить насилие и прекратить свои связи с террористическими группировками. Вместо этого мы наблюдаем неприемлемый уровень насилия со стороны талибов, который также направлен против медиков, судей и журналистов", - заявил генсек НАТО.

Он добавил, что в ближайшее время состоится первая встреча НАТО на уровне министров с новой администрацией США.

"Я ожидаю, что союзники проведут интенсивное обсуждение по поводу будущего присутствия НАТО в Афганистане", - заявил Столтенберг.

Напомним, ранее Столтенберг заявлял, что НАТО продолжит миссии в Афганистане после сокращения присутствия США.

В прошлом году Пентагон объявил о выводе части контингента своих войск в Ираке и Афганистане. По словам Кристофера Миллера, в Ираке и Афганистане останутся до 2,5 тысячи военных.

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Новости Украины Йенс СтолтенбергНАТОАфганистан
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