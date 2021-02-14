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Столтенберг оцінив можливість виведення військ НАТО з Афганістану

Автор: РБК-Україна

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що рішення альянсу щодо місії в Афганістані буде непростим. Існує ризик того, що виведення військ НАТО може перетворити країну в притулок для терористів.

Про це розповів Столтенберг виданню Welt am Sonntag.

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"Ми можемо залишитися і продовжувати військову участь. Або ж можемо покинути Афганістан і ризикнути, що країна знову стане притулком для терористів. Простого вибору немає", - заявив він.

При цьому він зауважив, що жодна країна НАТО не хоче залишатися в Афганістані "довше, ніж необхідно".

"Таліби повинні стримати свої обіцянки: скоротити насильство і припинити свої зв'язки з терористичними угрупованнями. Замість цього ми спостерігаємо неприйнятний рівень насильства з боку талібів, який також спрямований проти медиків, суддів і журналістів", - заявив генсек НАТО.

Він додав, що найближчим часом відбудеться перша зустріч НАТО на рівні міністрів з новою адміністрацією США.

"Я очікую, що союзники проведуть інтенсивне обговорення з приводу майбутнього присутності НАТО в Афганістані", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявляв, що НАТО продовжить місії в Афганістані після скорочення присутності США.

Минулого року Пентагон оголосив про виведення частини контингенту своїх військ в Іраку і Афганістані. За словами Пана Міллера, в Іраку і Афганістані залишаться до 2,5 тисячі військових.

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Новини України Єнс СтолтенбергНАТОАфганистан
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