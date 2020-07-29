Столтенберг отреагировал на решение США вывести часть войск из Германии

Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)

По словам генсека НАТО, США провели консультации со всеми союзниками НАТО перед тем, как объявить решение о выводе войск из Германии

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что США провели "тесные консультации" со всеми союзниками по Альянсу прежде чем заявить о решении вывести часть военнослужащих из Германии. При этом он отметил, что план "подчеркивает неизменную приверженность США к НАТО и европейской безопасности".

Об этом сообщает Politico.

"Мир и безопасность в Европе важны для безопасности и процветания Северной Америки. Во времена, когда мир становится более непредсказуемым, мы сильнее и в большей безопасности, когда держимся вместе", - добавил он.

Напомним, в июне американский президент Дональд Трамп анонсировал вывод части контингента США из Германии. Такое решение он объяснил поддержкой строительства газопровода "Северный поток-2" со стороны Берлина.

В среду, 29 июля, глава Пентагона официально уведомил, что США выводят 11,9 тысячи военных из Германии и перебрасывают их ближе к границам России.