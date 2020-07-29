Столтенберг відреагував на рішення США вивести частину військ з Німеччини

Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Україна)

За словами генсека НАТО, США провели консультації з усіма союзниками НАТО перед тим, як оголосити рішення про виведення військ з Німеччини

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що США провели "тісні консультації" з усіма союзниками по Альянсу перш ніж заявити про рішення вивести частину військовослужбовців з Німеччини. При цьому він зазначив, що план "підкреслює незмінну прихильність США до НАТО та європейської безпеки".

Про це повідомляє Politico.

"Мир і безпеку в Європі важливі для безпеки і процвітання Північної Америки. У часи, коли світ стає більш непередбачуваним, ми сильніші і в більшій безпеці, коли тримаємося разом", - додав він.

Нагадаємо, у червні американський президент Дональд Трамп анонсував висновок частини контингенту США з Німеччини. Таке рішення він пояснив підтримкою будівництва газопроводу "Північний потік-2" з боку Берліна.

У середу, 29 липня, глава Пентагону офіційно повідомив, що США виводять 11,9 тисячі військових з Німеччини і перекидають їх ближче до кордонів Росії.