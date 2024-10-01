Столтенберг офіційно передав повноваження генсека НАТО Рютте

Рютте – новий генсек НАТО

Єнс Столтенберг неодноразово висловлював бажання покинути посаду генерального секретаря НАТО, проте знайти йому гідного наступника виявилося складним завданням.

Країни-члени НАТО розглядали кілька кандидатур, серед яких був і міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, але його кандидатуру не підтримали у США.

Зрештою, на посаду генерального секретаря НАТО було обрано експрем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Однак не одразу, а після тривалих перемовин та подолання незгоди Угорщини, Туреччини й Словаччини його кандидатуру підтримали всі союзники.

Детальніше про нового генсека НАТО та його позицію щодо України читайте у матеріалі РБК-Україна.

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