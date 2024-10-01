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Столтенберг офіційно передав повноваження генсека НАТО Рютте

Фото: Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Єнс Столтенберг офіційно передав повноваження генерального секретаря Північноатлантичного альянсу колишньому премʼєр-міністру Нідерландів Марку Рютте.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію церемонії.

"Я передаю посаду вам, Марк...Я передаю вам цей молоток головуючого НАТО і запрошую сісти в крісло і обійняти посаду головуючого в Північноатлантичній раді", - заявив Столтенберг. 

Рютте – новий генсек НАТО

Єнс Столтенберг неодноразово висловлював бажання покинути посаду генерального секретаря НАТО, проте знайти йому гідного наступника виявилося складним завданням.

Країни-члени НАТО розглядали кілька кандидатур, серед яких був і міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, але його кандидатуру не підтримали у США.

Зрештою, на посаду генерального секретаря НАТО було обрано експрем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Однак не одразу, а після тривалих перемовин та подолання незгоди Угорщини, Туреччини й Словаччини його кандидатуру підтримали всі союзники.

Детальніше про нового генсека НАТО та його позицію щодо України читайте у матеріалі РБК-Україна.

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НАТОМарк РюттеЄнс Столтенберг