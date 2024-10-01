Столтенберг официально передал полномочия генсека НАТО Рютте

Рютте – новый генсек НАТО

Йенс Столтенберг неоднократно выражал желание покинуть пост генерального секретаря НАТО, однако найти ему достойного преемника оказалось сложной задачей.

Страны-члены НАТО рассматривали несколько кандидатур, среди которых был и министр обороны Великобритании Бен Уоллес, но его кандидатуру не поддержали в США.

В конце концов, на должность генерального секретаря НАТО был избран экс-премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Однако не сразу, а после длительных переговоров и преодоления несогласия Венгрии, Турции и Словакии его кандидатуру поддержали все союзники.

Подробнее о новом генсеке НАТО и его позиции по Украине читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.