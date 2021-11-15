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Столтенберг объяснил, почему Украина еще не вступила в НАТО

Автор: Анастасия Рокитна

В НАТО объяснили, почему Украина до сих пор не является членом Альянса. Украина не является членом НАТО, но речь идет об укреплении партнерства и тесном сотрудничестве.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга в программе "Axios on HBO" на американском телеканале HBO.

Генсек пояснил, что поскольку Украина еще не является частью Альянса, то не подпадает под действие положения о коллективной обороне - пятой статьи Вашингтонского договора (нападение на любое из государств-членов Альянса рассматривается как нападение на них всех)

"Чтобы быть членом НАТО нужно соответствовать стандартам НАТО. Мы помогаем им с модернизацией, борьбой с коррупцией", - уточнил Столтенберг.

Однако он добавил, что, для того чтобы стать полноправным членом, на это должны согласиться все 30 членов Альянса, сейчас нет консенсуса относительно приглашения Украины к вступлению в Альянс.

Напомним, в НАТО отреагировали на действия РФ у границ Украины.

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