Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил "Газпром" в манипуляциях на газовом рынке Европы. Он призвал страны-члены Альянса диверсифицировать поставки энергоносителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Столтенберга в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Произошло сокращение уровня газа в газохранилищах, принадлежащих "Газпрому". Это манипулирование газовым рынком", - сказал Столтенберг, добавив, что поддерживает заявление Фатиха Бироля из Международного энергетического агентства о существенном снижении поставок газа из России.

Столтенберг также заявил, что в НАТО нет единой позиции по запуску "Северного потока-2". При этом призвал членов Альянса диверсифицировать поставки энергоносителей. Он отметил, что все союзники поддерживают это предложение.

"Такая позиция важна как по экологическим, так и из соображений безопасности", - уточнил генсек НАТО.